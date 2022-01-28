中國新增39例本土確診 浙江占16例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國官方今天通報，新增39例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中浙江省占了16例，北京市則有8例。

據中國國家衛生健康委員會官網，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例64例，其中本土病例39例（浙江16例，均在杭州市；黑龍江9例，均在牡丹江市；北京8例，其中豐台區7例、大興區1例；天津4例，均在河北區；貴州1例，在安順市；兵團1例，在建設兵團第四師）。

另有境外移入病例25例（上海7例，廣東7例，雲南5例，北京2例，山東2例，浙江1例，廣西1例）。

當天並新增54例無症狀感染者，其中本土有12例（黑龍江9例，均在牡丹江市；北京1例，在豐台區；湖北1例，在黃岡市；兵團1例，在建設兵團第四師）。

截至27日24時，中國大陸現有確診病例2268例，累計治癒出院9萬8971例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5875例，現有疑似病例3例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬3450例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。（編輯：周慧盈）1110128