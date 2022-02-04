習蒲會前外長會議 中俄協調對烏克蘭情勢立場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中俄領導人習近平和蒲亭將於今天會談。兩國外交部長昨天舉行會晤，會中中國針對俄國有關和美國、北約關係的立場表示理解、支持，兩國又對烏克蘭等地緣政治局勢協調立場。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席將於今天會晤並共進午餐，雙方也將對國際安全表達共同看法。

據「外交政策」（Foreign Policy）報導，這是習近平自2020年3月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後首度親自和外國領袖會面。正值烏克蘭戰雲密布之際，習蒲會將就此作出何種表態，也格外引人關注。

據中國外交部網站4日晚間發布的通稿，中國國務委員兼外交部長王毅在3日會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。王毅表明，此次會晤的首要任務，是為今天的中俄元首會晤作最後的政治準備。這是兩人2年多來首次實體會晤。

通稿指，俄方在會中通報了俄美、俄國和北大西洋公約組織（NATO）關係的最新進展，強調安全不可分割的原則立場。「中方對此表示理解和支持」。

通稿又指，雙方也就烏克蘭、阿富汗、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和區域問題深入對表，協調立場。

烏克蘭近期情勢緊張，繼俄羅斯在和烏克蘭邊界部署數以萬計的兵力後，美國2日宣布增派3000名兵力到東歐。蒲亭否認俄羅斯將侵略烏克蘭，但開出烏克蘭不得加入北約，及要求北約勿在俄邊界部署攻擊設施等條件。不過雙方未達共識。

本次習蒲會預料將討論雙邊關係、國際局勢，以及能源和金融等領域的合作。據克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）2日表示，本次會晤將發表一份聯合聲明，表明「國際關係將進入新時代」。

鄂夏柯夫又指，俄國正考慮建一條經蒙古通往中國的天然氣管道。同遭美國等西方國家制裁的俄中，也將討論建立獨立的金融結算系統，保護兩國免受第三國制裁。（編輯：沈朋達）1110204