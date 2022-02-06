中國未來消費看他們臉色 Z世代年消費17兆

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（中央社台北6日電）成長於中國經濟騰飛時期的Z世代逐漸步入社會，在購買能力上展現了年輕族群的活力，年消費高達人民幣4兆元（逾新台幣17兆元），約占中國家庭總開支的1成3，消費增速遠超過各年齡層。

香港星島日報稍早前報導，「Z世代」是指出生於1995年至2009年之間的人口。依此定義，據高盛公司最新研究報告，中國目前約有2.5億人屬於Z世代。

報導引述上海第一財經商業數據中心（CBNData）的報告表示，中國Z世代年開銷高達4兆元，約占中國全國家庭總開支的1成3，消費增速遠超過其他年齡層。

另據中國金融機構華興資本發布的「中國創新經濟報告二○二一」預測，中國Z世代整體消費規模到了2035年將增長4倍至16兆元，是未來消費市場成長的關鍵。

報導說，相對於上一代講求「性價比」的精打細算、務實消費，Z世代更加追求興趣消費、體驗至上的「興價比」，也就是依據購買商品或服務中所獲得的興趣度、高興度等來考量所付出的價錢是否合理。

若要問Z世代年輕人喜歡買些什麼，據騰訊發布的「00後興趣報告」指出，當前，JK制服、漢服、Lolita洋服「三坑」服飾是Z世代話題中的熱度前3名。

據報導，「三坑」服飾一開始屬於小眾愛好，近幾年逐漸大眾化，頗有名氣。25歲的楊雨岑就是不折不扣的「三坑迷」，3年來，她買過的Lolita洋服和JK制服加起來超過上百套，而Lolita洋服一套平均都在千元左右，最貴的一套4400元。

胡春青是一名理工科博士，他回到老家山東曹縣創業初期，主要製售舞台演出服，利潤微薄。2019年，漢服的火熱讓胡春青嗅到了商機，他成立了漢服生產公司，「消費者大部分是全國各地的學生，年齡一般在14歲到25歲之間」。

曹縣目前約有漢服及上下游相關企業2000多家，2019年全縣漢服電商銷售額近19億元，成為中國漢服三大生產基地之一。

報導分析，中國Z世代年輕人的興趣愛好廣泛，圈層文化個性十足。興趣驅動消費力，掌握Z世代的圈層文化密碼，就等同於擁有了興趣消費藍海的鑰匙。（編輯：周慧盈/楊昇儒/翟思嘉）1110206