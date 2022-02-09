中國喜茶傳裁員3成 分析：為改善財報準備上市

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（中央社台北9日電）新年剛過，中國又有行業巨頭大裁員。連鎖茶飲品牌喜茶傳出裁員3成，官方強調是正常人事調整；然而從調整商品售價到人事異動，分析認為，喜茶藉此改善數據不佳的財報，為上市做準備。

根據新浪財經、每日經濟新聞報導，中國的連鎖飲料市場早已成為一片紅海，根據統計，過去一年，中國的連鎖飲料產業，至少有33件融資案，其中喜茶的D輪融資就達到5億美元；奈雪的茶在去年6月成功赴港上市。

喜茶雖然表面看上去極為風光，然而近日卻傳出，正在實施大規模裁員。

據報導，喜茶從農曆年前就開始裁員，農曆年過後預計還會裁掉一些，總計將裁掉約3成的員工。同時，不少員工表示並未收到年終獎金，有人則收到「延期發放」的通知。

報導指出，被裁的員工將獲得N+1個月（年資加1）的補償金，或是選擇調往其他部門。

對於外界形容「大規模裁員」，喜茶回應稱「不存在所謂大裁員的情況，年前少量的人員調整為基於年終考核的正常人員調整和優化，沒有針對特定部門」。

喜茶雖否認大規模裁員傳聞，報導引述資料顯示，喜茶近半年的銷售成長速度並不樂觀，加上今年擬計畫赴港上市，因此精簡人事成本可能成為改善財報的手段。

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報導提及，從2021年7月起，喜茶在中國國內的店均收入開始下滑。以去年10月的資料為例，店均收入與前年同期相比，下跌了35%。

除了人事異動外，喜茶前一陣子大幅調降多款產品價格，調整金額從人民幣1元到9元（約新台幣4.3元到39元）不等，外界解讀喜茶的定位由高階茶飲轉向中階消費群。同時，降價也被認為有助於提高客單量，讓財務資料「更漂亮」。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110209