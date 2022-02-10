香港疫情嚴峻 專家：建議病徵輕微者居家隔離

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（中央社台北10日電）香港COVID-19疫情嚴峻，港府專家顧問袁國勇表示，現有資源及人力無法應付目前疫情，為防止醫療系統癱瘓，建議改變隔離策略，將病徵輕微病人留在家裡隔離，不需入院。

堅持「動態清零」策略的香港正爆發歷來最嚴重COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。香港有線電視今天上午引述消息表示，香港新增超過980例確診病例。

綜合港媒報導，身兼香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天上午接受電台訪問時表示，雖然政府已收緊社交距離措施，但要7天至14天後才有成效；每天病例增加數目龐大，現有資源及人手無法應付目前疫情，最重要的是要保護長者及防止醫療系統癱瘓。

袁國勇指出，現在要改變隔離策略，建議病徵輕微病人在家中隔離，不需要入醫院，以減輕醫療壓力；並且要反過來保護未受感染的人。舉例來說，確診病人家中有未接種疫苗長者，因為他們屬於感染高危險群，應該安排他們入住鄰近機場的亞洲博覽館隔離，防止他們受感染。

政府也應該盡快為居住在安老院舍的長者接種疫苗，如果安老院舍中有長者確診，就將確診長者留在院舍內治療；沒有確診的長者送到亞洲博覽館隔離。

他又說，政府應該重開18區普通科門診作為發燒診所， 讓病徵輕微或抗原測試呈陽性的市民求診，才不會令公立醫院急症室癱瘓。

袁國勇表示，香港醫院管理局有6萬名員工，當中已有 60人感染，相當於每1000人中有1人感染；以此推算，香港可能已有7300人感染。若真有7300人感染，可能背後還有3至4倍的感染者未被發現。先前第4波疫情耗時5個月緩和；第5波疫情因Omicron病毒變異株傳播力強，可能需要更長時間疫情才能回落。

香港疫情嚴峻，公立醫院面對龐大壓力，防疫亂象頻傳，有快速測試呈陽性的市民到公立醫院急症室求診，被要求回家等候結果；也有已確診的市民在家等待數天仍未被送往隔離，因而感染家人。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110210