中國3月起存取達人民幣5萬元 須登記來源用途

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（中央社台北10日電）為遏制洗錢犯罪，中國3月1日起實施新規，個人存取現金單筆達人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，金融機構必須查證客戶身分，並登記資金的來源或用途。

綜合中新網、鳳凰網報導，2022年3月1日起，中國人民銀行（央行）、銀保監會、證監會聯合發布的「金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法」將正式實施。

辦法規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務，應當識別並核實客戶身分，瞭解並登記資金的來源或者用途。

「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」已登上微博熱搜，引發陸民關注。

報導引述中國人民銀行有關部門負責人稱，近年來，隨著金融產品和業務模式發生變化，金融行業反洗錢工作出現一些新挑戰，為提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，需要透過制定上述辦法，進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。

該負責人並稱，從統計上看，目前中國超過5萬元的現金存取業務筆數僅占全部現金存取業務2%左右，新規對客戶辦理現金業務影響較小。金融機構執行該規定不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度也不會受到影響。

報導指出，在「辦法」推出的同一天，中國人行、公安部等11部門宣布，於2022年1月至2024年12月在全國範圍內展開打擊治理洗錢違法犯罪3年行動，堅決遏止洗錢及相關犯罪的蔓延。

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報導引述招聯金融首席研究員董希淼表示，新規對於普通客戶來說影響不大，首先，個人存取5萬元現金的情況真的不多了，行動支付及試點中的數位人民幣等多元化非現金支付方式，已經可以滿足人們日常生活所需，不是非要使用現金不可。

他說，就算是需要存取5萬元以上現金，目前只是要多填寫一份大額現金業務表，取款要勾選用途；存款要勾選來源，未要求出具證明資料，對存取款便利程度影響很小。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110210