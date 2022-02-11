中國房企再傳爆雷 正榮地產股價一度閃崩8成

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（中央社台北11日電）中國房企再傳爆雷。在香港上市的正榮地產因傳出資金緊張，無法按原計畫贖回2億美元的永續債，股價在午盤後一度閃崩81%；儘管公司急忙闢謠，收盤仍慘跌66%。

綜合新浪財經、財聯社等陸媒報導，正榮地產隸屬福建蒲田系歐氏家族，總部設在上海，是中國民企前500強，年銷售額超過人民幣千億元，但近年傳出債務壓頂。

此前因為永續債升息後費用過高，正榮地產1月4日公告稱，計畫於3月5日贖回2億元美金（約新台幣55.69億元）的永續債。但有傳聞正榮因為資金緊張，無法按計畫贖回，該筆永續債昨天因此由94暴跌約30點至55/65。

正榮地產及同系的正榮服務，今天開盤原本股價持平，但午盤後閃崩，正榮地產一度跌掉81%；正榮服務還跌逾87%，引發市場關注。

正榮地產盤中急忙作出澄清，宣稱公司將按原計劃贖回2億元美金永續債，相關傳聞不實。對於股價大跌，正榮地產表示，今天或有機構惡意做空再買入，公司正在進一步瞭解股價下跌原因。

儘管如此，正榮地產下午收盤仍慘跌66.3%，股價只剩港幣1.23元，百億級房企如今市值只剩43.68億元；正榮服務也慘跌55.7%，股價只剩1.57元。

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據報導，正榮地產債務壓頂，一年內到期的短期債務有人民幣203.4億元（約新台幣891億元），其中最棘手的是美元債。截至目前，正榮地產存續境外債16支，存續規模39.5億美元，其中有半數美元債將在一年內到期。雖然2021年正榮發行了5筆美元債，但其用途基本上都是償還到期債務。

然而，當前房地產行業的再融資管道較緊，正榮地產「借新還舊」這一招，恐怕短期內難奏效。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110211