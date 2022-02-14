蘇州新增8名陽性病例 工業園區全員核酸檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海14日電）江蘇省蘇州市昨天出現新增COVID-19病例，至今天上午已有7名確診者和1名無症狀感染者，多在蘇州工業園區工作，該園區今起展開全員核酸檢測。

江蘇省蘇州市今天召開疫情防控工作新聞發布會，蘇州常務副市長顧海東通報：截至14日上午11時，蘇州市「213」疫情中發現COVID-19陽性感染者8例。

確診病例1至6均在蘇州工業園區工作，其中兩人是夫妻。確診病例7和無症狀感染者為確診病例3的密切接觸者。

蘇州工業園區凌晨發布公告，園區所有居民從早上6時30分起開始核酸檢測。

上海市與蘇州下轄的昆山市有地鐵相通，上海申通地鐵集團表示，為了阻斷疫情跨地區傳播，今天中午12時起，暫停地鐵11號線昆山段3個站的營運。

綜合公開資訊，蘇州是全中國GDP排行第6的城市。蘇州各區GDP中，排行第一的則是工業園區，蘇州工業園區2021年就創下人民幣3250億元（約新台幣1兆4300億元）的產值。

聯電今天公告，位於蘇州的8吋晶圓廠和艦一名員工疑似染疫，配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停，對財務業務並無重大影響，第1季業績展望不變。（編輯：吳柏緯）1110214