陸媒：柬埔寨詐騙集團納中國員工 業績不好便轉賣

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有陸媒報導，過去曾有不少中國人因自願或遭脅迫進入柬埔寨網路詐騙公司工作，做不出業績或不聽話的員工會被毆打、電擊，甚至轉賣。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者翟思嘉台北16日電）一名中國男子遭綁架到柬埔寨被強迫賣血一事在中國社會引起討論，有陸媒報導，中國人遭柬埔寨詐騙公司綁架、虐待並非新鮮事，過去也曾出過人命。

江蘇一名男子去年6月被介紹到廣西工作，卻被綁架到柬埔寨強迫賣血，每45天就要被抽3大瓶血，直到日前才逃離並住進醫院。他表示，同樣被綁架賣血者還有7人。

楚天都市報新媒體極目新聞報導，過去曾有不少中國人因自願或遭脅迫進入柬埔寨網路詐騙公司工作，做不出業績或者不聽話的員工會被毆打、電擊，甚至轉賣。

被轉賣的員工若是業績差、不會打字，最後可能會因為「工作能力太差」而遭到非人待遇，例如事件中被強迫抽血的江蘇男子。

報導引述當地華人社群帳號經營者「阿龍」表示，被強迫抽血的人最後還能活著並到醫院醫治，是非常幸運的，因為在柬埔寨，一般這樣的人可能最後會面臨死亡的結果。

遭強迫抽血的江蘇男子接受當地媒體「今日柬聞」採訪時表示，與他一同被抽血的人曾被威脅要賣器官，第二天人就消失了。春節前，所在詐騙公司人事還威脅他乖乖配合，否則將賣掉他的器官。

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雖然有不少受到脅迫的案例，但報導引述「阿龍」表示，在柬埔寨的網絡詐騙園區還有很大一部分詐騙人員是自願留在公司進行網路詐騙，「因為利益。如果在公司業績好，每月都會有不菲的收入。」

「阿龍」說，除了一些被動進入詐騙公司的人，另一些面臨電擊、毆打、轉賣的都是業績差的員工。轉賣時，買家到公司來挑人，看看人精不精神、會不會打字，「然後就像挑牲口一樣帶走了」。（編輯：周慧盈）1110216