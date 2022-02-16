雙減衝擊嚴重 俞敏洪：新東方從頭再來長期奮鬥

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（中央社台北16日電）中國執行教育「雙減」政策後，補教業遭到嚴重打擊。中國補教龍頭新東方創辦人俞敏洪今天公開表示，新東方的發展「幾乎一切從頭再來」，需要他和他的團隊做好「長期奮鬥的打算」。

綜合中國財經媒體報導，俞敏洪透過個人微信公號發文感嘆說，今年寒假是新東方成立以來「最安靜的一個寒假」。

俞敏洪說，春節後第1週上班，內心沒有一點波瀾，既沒有因為春節休假7天產生對工作的渴望，也沒有7天後產生不想工作的懈怠。因為「我內心知道，新東方的發展，幾乎一切從頭再來，是一場新的長征，需要我和我的團隊做好長期奮鬥的打算。」

他指出，一時的興奮或衝動，都不如心平氣和地做好「遠行的準備」。這不是一場「戰馬飛奔的爭先」，而是一場「駱駝穿越沙漠的堅韌跋涉」。

在此之前，俞敏洪2月1日農曆正月初一在新東方集團新春聯歡會上表示，新東方正在「全力以赴、分秒必爭在尋找並且開展新的業務」，且迅速找到了一些「新的發展方向」。

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俞敏洪當時說，新東方的素質教育體系正在不斷搭建，過去的遊學、研學、營地教育等業務正全力以赴推動和發展。對孩子自學的學習資料、學習系統的需求，新東方各個部門也都在努力，在「符合國家政策的前提」下一步步開展新業務。

新東方1月21日公告，預測公司2021年6至11月可能出現8億至9億美元（新台幣約222億至250億元）的淨虧損；而2020年同期，新東方則有2.29億美元的淨盈餘。原因則是「業務終止」對總營收產生「重大不利影響」，以及因此產生的「大量額外成本」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110216