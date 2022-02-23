中國直銷培訓活動爆發疫情 3天擴散到4地

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（中央社記者張淑伶上海23日電）北京、武漢等地再次出現本土COVID-19疫情。陸媒指出，這些感染者都指向直銷公司如新在武漢的一場培訓活動。目前，如新已經暫停在湖北省分公司的營業。

根據中國各地通告，21日晚間到22日中午，武漢、北京、青島各新增COVID-19陽性14例、4例、1例，這19例都指向如新公司在武漢舉辦的一場培訓。

相關疫情持續擴大。根據報導，22日上午11時至23日上午11時，北京再增確診病例8例，其中7例都是在外省參加公司培訓班人員。武漢今天也通報再增9例確診者，其中7人與培訓班有關。河北石家莊也通報1例與此培訓班相關的無症狀感染者。

綜合健康時報、界面新聞等媒體報導，這場位在武漢的培訓活動時間為2月18日至20日，共有66名學員參加，其中24人已離開武漢。

如新（中國）日用保健品有限公司今天在微博發布聲明稱，對於近日武漢等城市新增陽性病例，涉及經銷商產品會議。目前，所有參會人員已按照各地防控要求配合防疫部門進行流調、隔離及核酸檢查。

聲明說，這次活動為經銷商自行組織，未向公司申請報備，違反公司的規章制度。如新暫停湖北省所有的線下培訓；湖北分公司已暫停營業。（編輯：邱國強）1110223