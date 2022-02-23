更多編輯台推薦新聞：
書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國直銷培訓活動爆發疫情 3天擴散到4地

2022/2/23 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海23日電）北京、武漢等地再次出現本土COVID-19疫情。陸媒指出，這些感染者都指向直銷公司如新在武漢的一場培訓活動。目前，如新已經暫停在湖北省分公司的營業。

根據中國各地通告，21日晚間到22日中午，武漢、北京、青島各新增COVID-19陽性14例、4例、1例，這19例都指向如新公司在武漢舉辦的一場培訓。

相關疫情持續擴大。根據報導，22日上午11時至23日上午11時，北京再增確診病例8例，其中7例都是在外省參加公司培訓班人員。武漢今天也通報再增9例確診者，其中7人與培訓班有關。河北石家莊也通報1例與此培訓班相關的無症狀感染者。

綜合健康時報、界面新聞等媒體報導，這場位在武漢的培訓活動時間為2月18日至20日，共有66名學員參加，其中24人已離開武漢。

如新（中國）日用保健品有限公司今天在微博發布聲明稱，對於近日武漢等城市新增陽性病例，涉及經銷商產品會議。目前，所有參會人員已按照各地防控要求配合防疫部門進行流調、隔離及核酸檢查。

聲明說，這次活動為經銷商自行組織，未向公司申請報備，違反公司的規章制度。如新暫停湖北省所有的線下培訓；湖北分公司已暫停營業。（編輯：邱國強）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族