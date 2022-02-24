中國增85例本土確診 NU SKIN培訓班疫情延燒

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（中央社台北24日電）中國23日新增85例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，其中內蒙古自治區通報40例為最多。NU SKIN培訓班的跨省疫情持續延燒，北京昨天再新增2例相關確診。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（直轄市、自治區）23日共報告新增186例COVID-19確診病例。85例本土確診病例，分別是內蒙古40例（呼和浩特37例，包頭3例）；湖北10例都在武漢；遼寧8例都在葫蘆島；廣東8例都在深圳；四川6例都在成都；江蘇3例都在蘇州；廣西3例都在防城港市；雲南3例（臨滄2例，紅河哈尼族彝族自治州1例）；北京2例都在西城區；山西2例（晉中1例、忻州1例）。

北京23日新增2例確診都和延燒多日的直銷公司跨省培訓活動有關。

綜合陸媒報導，在中國以「如新（中國）日用保健品有限公司」名稱註冊的NU SKIN旗下一個上海經銷商，2月中在湖北武漢一處旅館舉行培訓，共66人參加，參加者返回各地後，包括北京、山東青島和河北石家莊多地陸續發現相關確診者。截至23日12時，4地共發現35名病毒核酸檢測陽性者，30人為參加培訓者。

北京官方通報，23日新增的2例本土確診，也都曾參加這場活動。

目前NU SKIN已暫停湖北的實體培訓活動，湖北分公司暫停營業。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增112例，其中本土個案24例，包括雲南臨滄7例，黑龍江黑河4例、雞西1例；江蘇蘇州5例；四川成都4例；河北石家莊1例；湖北武漢1例；廣東深圳1例。當天轉確診13例，當天解除醫學觀察28例，還在醫學觀察的無症狀感染者有774例。

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截至23日，中國現有2098例確診，累計治癒出院10萬1646例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬8380例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有159萬9801人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬9711人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有3萬2538例（其中1萬7015例出院，385例死亡）；澳門特別行政區則有80例，其中79例已出院。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110224