加拿大駐中使館升烏克蘭國旗表支持 微博遭出征

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（中央社台北2日電）俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續，世界各國對烏克蘭的聲援未歇。加拿大駐中國大使館1日升起烏克蘭國旗，貼出「我們支持烏克蘭」標語。此舉在推特上獲得讚賞，微博則出現大量謾罵言論。

為了聲援烏克蘭，加拿大駐中國大使館1日升起烏克蘭國旗，並在大使館外牆以簡體中文掛上兩面看板，分別為「我們支持烏克蘭」、「我們和烏克蘭在一起」。於此同時，使館的工作人員，不分國籍，拿起標語拍照，隨後將相關圖片、影片同步發布到官方的推特、微博。

加拿大駐中國大使館的這項行動，在官方的推特上普遍獲得支持與稱讚，除了歐美國家的使用者，不少中國網友也以中文或英文留下評論，表達支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵的立場。

然而，相同的內容在微博上卻呈現完全不同的評論。截至目前，發在微博的貼文已超過千條評論，大多都是批評加拿大駐中國大使館的行為，也不乏將戰爭責任歸咎於烏克蘭、鼓吹戰爭與仇恨的言論。

除了到加拿大駐中國大使館微博貼文「出征」外，也有中國網友表示已向微博官方檢舉。此外，也有人以日前發生的「加拿大卡車司機抗議事件」，要「加拿大政府和自己的人民站在一起」。

自俄烏衝突爆發以來，中國檯面上的主流輿論呈現挺俄貶烏，稍有不同意見就被圍剿扣帽子。但實際上，仍有一批中國人設法表達支持烏克蘭、反對俄羅斯侵略的立場，選擇站在普世的一方。

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除了中國網友在推特等平台表達支持烏克蘭的立場外，26日有5名中國史學教授連署發表倡議，表態「強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和蒲亭總統停止戰爭，用談判解決糾紛」。

然而，這篇倡議文隨即在微博、微信遭到大批中國網友圍剿，並表示已向官方舉報。隨後，這篇倡議文即遭刪除。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110302