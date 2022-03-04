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疫情9/300

香港連3天確診逾5萬 官方籲長者盡快接種疫苗

2022/3/4 17:49（3/4 18:34 更新）
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香港4日新增COVID-19確診5萬2523例，連續3天單日錄得超過5萬人染疫。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）
香港4日新增COVID-19確診5萬2523例，連續3天單日錄得超過5萬人染疫。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）
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（中央社記者張謙香港4日電）香港今天新增COVID-19確診5萬2523例，連續3天單日錄得超過5萬人染疫。衛生官員表示，近日很多市民改做快篩，由於網上呈報平台未開通，因此確診數字未能反映實際情況。

香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會上說，香港新增確診病例5萬2523例，只有11例屬境外移入，其餘是本土病例。本輪疫情至今累計確診39萬449例。

歐家榮又指，疫情未見到頂，原定本週推出的快速抗原測試陽性患者自行呈報網上平台仍未開通，因此確診數字未能反映實際情況。

他解釋，呈報平台未開通是由於涉及複雜技術細節，包括身分認證等，衛生署資訊科技人員正在籌備中，預計初期會有大量市民向系統提交個人資料，因此期望可以更為完善再推出，以免引起混亂。

歐家榮指，呈報平台會有追溯期，2月26日或之後市民快速測試呈陽性可用此平台呈報。

另外，過去24小時再有136人染疫死亡，第5波疫情至今已導致1341人染疫死亡，大部分是老人。

全港已有72%安老院舍出現病例，涉及9800名院友，佔整體13%，員工感染率達9.5%。至少680名安老院院友染疫死亡。

政府顧問專家袁國勇昨天視察一家安老院後表示，估計本地安老院大部分住院老人已經染疫，只有兩至三成未有染疫。

袁國勇說，由於老人接種疫苗率較低，將要為此付出重大代價。不過，他還是呼籲沒有接種疫苗且尚未染疫的老人盡早接種。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110304


▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數
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