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中國新增本土病例175例 過半在山東青島

2022/3/6 10:07
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（中央社台北6日電）據中國衛健委發布，5日單日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例175例，過半的病例在山東青島。吉林、廣東與河北的病例數也都達2位數。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例329例。其中境外輸入病例154例，本土病例175例。

通報指出，175例本土病例中，山東省有88例，全部都在青島；吉林、廣東與河北分別有24、20及14例。此外，內蒙古9例、廣西5例、江蘇與雲南各4例、浙江與陝西各2例、山西、海南與四川各有1例。

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截至3月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3691例，其中重症病例14例，累計治癒出院病例10萬2541例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例11萬868例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者168萬4197人，尚在醫學觀察的密切接觸者9萬7387人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有18萬7478例，其中2萬1888例已出院，死亡1774例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯）1110306

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