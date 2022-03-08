中國本土新增175例 吉林與廣東均超過40例

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（中央社台北8日電）據中國衛健委發布，7日單日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例175例，吉林、廣東均超過40例，山東、江蘇、甘肅的病例數也都達2位數。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，7日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例325例。其中境外輸入病例150例，本土病例175例。

通報指出，175例本土病例中，吉林46例、廣東45例、山東31例，江蘇與甘肅各有10例，雲南和陝西各5例，河北、上海與浙江各4例，天津及遼寧分別有3例、內蒙古2例，北京、山西與廣西各有1例。

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截至3月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4052例，其中重症病例9例，累計治癒出院病例10萬2832例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例11萬1520例，現有疑似病例12例。累計追蹤到密切接觸者170萬2180人，尚在醫學觀察的密切接觸者10萬1748人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有21萬2114例，其中2萬2901例已出院，死亡2287例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110308