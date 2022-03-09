港府調整抗疫方向 重點減死亡減重症

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（中央社記者張謙香港8日電）香港行政長官林鄭月娥今天公布調整抗疫方向，今後重點是減少死亡、減少重症、減少感染病例。她表示原定3月內推行的全民強制檢測仍在規劃中，但並非目前的優先工作。

林鄭月娥今天早上聯同多名抗疫官員召開記者會，公布政府最新抗疫方向，並表示這是聽從了來港協助疫抗的中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年等人的意見。

據公布，港府官員和醫學專家與梁萬年等人多次開會，討論疫情發展及防疫方法。

林鄭月娥指出，由於新一波染疫人數眾多，資源有限，梁萬年等人建議，應該集中資源拯救死亡率最高的老人、防止確診者轉為重症，以及繼續防止病毒傳播。

為此，港府決定採取的措施包括：

一、新增公立醫院伊利沙伯醫院專門接收COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，於13日前將醫院內非確診者轉往其他醫院或安排出院。此前已有兩間公立醫院專門收治確診病人。

二、盡快將其餘公立醫院整體一半病床改為接收確診病人，料約有9000張病床。

三、請求北京方面派出醫護人員來港協助治療確診者，提升處理重症能力，正由中央援建的落馬洲河套區應急醫院，會由中國的團隊支援。

四、為長者及殘疾人士院舍提供閉環管理，為工作人員安排酒店，專車接送，並優先照顧仍未爆疫院舍，

五、盡快設立長者隔離設施及暫託中心，已要求私家醫院協助。

不過，林鄭月娥沒有明確回應港府是否如期3月內推行全民強制檢測，只表示全民檢測並非目前優先工作，但仍然在規劃之中，要按疫情發展，綜合考慮在甚麼時間做，才能發揮最佳效果；不會因為曾經表明在3月推行，就忽視最新發展，又指未必3月不做，但亦不會勉強做。

林鄭月娥表示，現階段沒有必要爭拗政府是與病毒共存或清零，但強調政府不會「躺平」，不會因為感染病例過多而不採取行動。

她強調，會按中國國家主席習近平的高指標，確保市民生命安全及身體健康。

她又指，無法回應現時疫情會否影響行政長官提名期及選舉，相信中央會有重要指示及看法。

COVID-19疫情自2020年初爆發至今，第5波最為凶猛，至今導致數十萬人染疫，以及2365名確診者死亡，當中大都是老人。（編輯：陳沛冰）1110309