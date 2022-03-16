更多編輯台推薦新聞：
聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國社群平台豆瓣再遭監管 官方進駐促整改亂象

2022/3/16 10:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國官方對於社群平台豆瓣的監管未歇，15日派工作組進駐，督促整改。去年，豆瓣因「存在的嚴重網路亂象」等理由，遭官方累計開罰20次，總罰款達人民幣900萬元（約新台幣4000萬）。

根據中國國家互聯網信息辦公室發布，由於當前豆瓣網存在「嚴重網路亂象」，15日派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。

2005年上線的豆瓣網標榜「有趣多元的文化生活社區」，向來以自由討論風氣著稱，註冊用戶超過2.3億。平台上有大量書籍、影視娛樂、音樂、戲劇等藝文作品資訊、介紹及評論。

但近年屢遭官方監管處罰，活躍用戶不斷流失。

綜合德國之聲、香港01報導，近年豆瓣由於服務內容與性質，多次成為「議題熱點」。據網信辦統計，2021年全中國受理網路違法和不良資訊舉報共1.66億件，其中關於豆瓣的案件有351.4萬件，在中國主要商業網站中排名第6位。

報導指出，中國官方於2021年開始整治「飯圈」（粉絲圈），豆瓣首當其衝。截至去年11月，刪除違規和不良資訊達42萬餘條、查禁違規帳號近5000個，解散或停用的問題小組80餘個。

然而，豆瓣仍多次遭到官方約談。去年12月1日，豆瓣主要負責人、總編輯遭國家網信辦約談，重罰人民幣150萬元，並責令立即整改，理由是屢次出現法規禁止發布或傳輸的訊息。豆瓣立即暫停小組回覆功能並進行整改。

據統計，去年1月至11月，豆瓣遭到20次處置處罰，累計罰款人民幣900萬元。

報導指出，豆瓣的App於去年12月時被官方以「侵害用戶權益」為由，勒令下架。目前華為、小米等應用商店裡，豆瓣App已被下架；蘋果的App Store仍可正常搜尋、下載。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110316

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族