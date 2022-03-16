中國社群平台豆瓣再遭監管 官方進駐促整改亂象

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（中央社台北16日電）中國官方對於社群平台豆瓣的監管未歇，15日派工作組進駐，督促整改。去年，豆瓣因「存在的嚴重網路亂象」等理由，遭官方累計開罰20次，總罰款達人民幣900萬元（約新台幣4000萬）。

根據中國國家互聯網信息辦公室發布，由於當前豆瓣網存在「嚴重網路亂象」，15日派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。

2005年上線的豆瓣網標榜「有趣多元的文化生活社區」，向來以自由討論風氣著稱，註冊用戶超過2.3億。平台上有大量書籍、影視娛樂、音樂、戲劇等藝文作品資訊、介紹及評論。

但近年屢遭官方監管處罰，活躍用戶不斷流失。

綜合德國之聲、香港01報導，近年豆瓣由於服務內容與性質，多次成為「議題熱點」。據網信辦統計，2021年全中國受理網路違法和不良資訊舉報共1.66億件，其中關於豆瓣的案件有351.4萬件，在中國主要商業網站中排名第6位。

報導指出，中國官方於2021年開始整治「飯圈」（粉絲圈），豆瓣首當其衝。截至去年11月，刪除違規和不良資訊達42萬餘條、查禁違規帳號近5000個，解散或停用的問題小組80餘個。

然而，豆瓣仍多次遭到官方約談。去年12月1日，豆瓣主要負責人、總編輯遭國家網信辦約談，重罰人民幣150萬元，並責令立即整改，理由是屢次出現法規禁止發布或傳輸的訊息。豆瓣立即暫停小組回覆功能並進行整改。

據統計，去年1月至11月，豆瓣遭到20次處置處罰，累計罰款人民幣900萬元。

報導指出，豆瓣的App於去年12月時被官方以「侵害用戶權益」為由，勒令下架。目前華為、小米等應用商店裡，豆瓣App已被下架；蘋果的App Store仍可正常搜尋、下載。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110316