中國促企業併購風險項目救房地產 反應不如預期

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（中央社台北16日電）為化解房地產開發商財務危機，中國金融監管部門鼓勵體質優良的國企、民企併購風險企業的優質項目，藉此化解市場風險。然而截至目前，實際收、併購案例寥寥可數、市場反應冷淡。

中國人民銀行（央行）和銀保監會2021年12月底聯合發布「關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知」，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購風險和經營困難的房地產開發商手裡的優質項目。這項舉措被解讀為「以市場化方式處理風險的有力措施」。

路透社報導，今年來，雖然銀行業「開綠燈」，加速對於企業收、併購風險地產開發商優質項目的放款速度。然而實際收、併購的案例寥寥可數，市場並不熱烈。

報導引述業界人士指出，收、併購的交易複雜，企業仍持觀望態度，若無政策給予整體推進，會造成實行腳步緩慢。

除了市場觀望，部分「用於風險處置項目的收、併購」貸款或籌募資金，反成優質房企進行項目建設融資的新管道，如此一來難以達到化解產業風險的目標。

報導引述中國房地產分析機構中指研究院最新報告，分析近期3筆「併購債募集資金」的使用情況，顯示這3筆資金與「用於重點房地產企業風險處置專案的兼併收購」有一定距離。其中2筆資金用於併購的比重分別為30%和46%，第3筆的交易對象是地方國企的城市更新項目，與風險房企與項目毫無關係。

報告指出，藉由這幾筆資金運用顯示，不但沒有為風險企業專案紓困，反而成為房企為專案建設融資的新管道。

長期投入不良資產收購處置的植德律師事務所合夥人張文良在報導中稱，「優質的項目本身具備自我救贖的能力，不需要外界介入自己就能活下去，這類併購對於化解行業風險意義有限」。

他進一步指出，對於較差、有風險的房地產項目，由於市場整體仍處於下行週期，預期不明朗，有能力的房企收、併購的意願和動力更低。「除非有政策進行整體推進，否則不會出現大規模的併購」。

報導提及，房地產開發商手下的各個專案之間彼此獨立，缺乏整合，使整體市場面臨，「優質項目沒必要，差的項目沒人要」的尷尬局面。（編輯：吳柏緯/邱國強）1110316