曾報導流調中最辛苦中國人被批 陸媒副總編退休

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（中央社台北18日電）陸媒稍早前一篇「流調中最辛苦的中國人」報導引發議論，港媒表示，刊登這篇報導的中國新聞周刊有關人員被通報批評，副總編緝陳曉萍日前退休，在網上留下寫著「說真話」3字的周刊封面。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中新社主管的中國新聞周刊年初刊登「流調（疫調）中最辛苦的中國人」報導，引起輿論高度關注。香港明報今天引述知情人士表示，中國新聞周刊的相關報導被中新社通報批評，同時被批評的還有該周刊社會部主任劉向南、副主編韓永。

據表示，陳曉萍本月初55歲生日當天宣布退休，正式離開任職逾20年的新聞機構。陳曉萍之後在社群媒體平台發文說，「做了二十年，留下三個字。再見！」並配上寫著「說真話」的中國新聞周刊封面圖片。

據報導，陳曉萍於2003年全程參與「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情的報導，也負責2020年武漢疫情的編輯工作。

報導引述消息指出，陳曉萍退休後，負責中國新聞周刊新媒體部門的總編輯王晨波將接管編輯部，曾任中新社經濟部副主任的周銳成為新任副總編緝。至於負責相關報導的記者趙翔則被點名不允許「轉為正式員工」。該篇報導全文仍可在微信公眾號閱覽，但被禁止分享。

北京市1月19日公布了一名無症狀感染者岳某的活動軌跡，在1月1日到18日的18天內，他去過工地、酒店、辦公大樓、垃圾站，輾轉了20多個不同地點打零工，並有多日是在凌晨工作。

看到這份活動軌跡後，中國網友將44歲的岳某稱為「流調中最辛苦的中國人」。

中國新聞周刊則於1月20日刊發題為「對話『流調中最辛苦的中國人』：來北京找兒子，凌晨打零工補貼家用」的文章，引發輿論關注。

有評論說，該流調「真是世間眾生相的寫照」；還有評論指這樣的中國人還有很多，被部分繁榮掩蓋後消失於世間。

另有評論指出，「我們太應該有這樣的報導來刺激一下現在的社會了，太多的歌舞昇平和『感動』已經麻痹了人們，我們似乎覺察不到這個社會依然存在著苦痛」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110318