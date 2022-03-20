俄烏戰爭啟示 鄭永年：中國應更加開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海20日電）中國學者鄭永年說，俄烏戰事的啟示是中國應更加開放，與西方綑綁會讓對方難以持久制裁。但有分析認為，以這波中概股暴跌來看，中國若發生戰爭，過去40年發展將化為烏有。

中國外圍官媒環球時報18日就俄烏戰事專訪香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，其中談到俄烏戰爭對中國的啟示。

他說，中國與俄羅斯最大的不同是，俄羅斯只是一個軍事強國，沒有強大的經濟實力，而中國「既有足夠自保的軍事實力，又有強大的經濟實力以及和西方緊密的經濟聯繫」。因此在美國精英眼中，中國對美國構成的挑戰要遠大於俄羅斯對美國的挑戰。

鄭永年提出俄烏戰爭的啟示，首先就是中國應更加開放，中國企業必須克服萬難，繼續努力走出去。

他形容，如果美歐對俄羅斯實施經濟制裁是「殺敵一千，自損五百」的話，要制裁「擁有開放且強大經濟的中國」，那就是「殺敵一千，自損一千」，這種制裁就很難持續。屆時中國也無須像俄羅斯那樣用核武器威脅來捍衛自身利益，「彼此捆綁的經濟已經會讓西方感到切實的痛」。

對於中國應如何處理「開放」與「安全」的關係，他認為，安全永遠是一個相對的概念，「不開放才是最大的不安全」。應該在開放的狀態下，探索自己的安全機制，而不是為了所謂的絕對安全，而停止對外開放。

不過，一名產業觀察人士告訴中央社記者，俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家全面制裁與國際企業如麥當勞等撤出，在戰爭中有資本恐慌是很正常的，中國當引以為鑑。

他表示，日前中概股暴跌的表現就與地緣政治有關。中國政府當前在俄烏戰爭中的表態，顯然無法讓機構投資人有穩定的預期，在資本恐慌中選擇放棄中概股。美股中概股暴跌，就會牽連到港股，也連帶會影響到中國Ａ股。

他說，中國相較俄羅斯「更脆弱」，因為俄羅斯比中國有更充足的能源和糧食，本質上更能自給自足；中國2020年進出口總額占GDP約3成，「如果沒有國際貿易，中國的經濟要倒退50%以上」，他形容，過去40年中國改革開放的成就會瞬間消失。

俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭後，全球股市下跌；不過，與全球主要股市表現相比，中概股、港股、陸股算是超跌，其中以中概股跌幅最大、港股次之。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最新一期財新週刊報導，中國大陸疫情反覆、俄烏戰事膠著、中概股審計危機，都助推了近期跌勢，資金避險拋售離場。報導引述多名市場人士說，俄烏戰事引發資金避險，部分資金大幅拋售新興市場倉位。

中國國務院副總理劉鶴16日主持金融穩定發展委員會會議，提出多項有利措施穩定資本市場。前述不具名的產業人士認為，其實有關網路平台監管等措施引發的經濟衝擊效應已經消化過一輪，這次是因為俄烏戰事的導火線再讓股市等經濟領域受衝擊，政府不得不出面「救市」。（編輯：李雅雯）1110320