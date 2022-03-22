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中國官媒：全球最大美軍遠征基地艦首次現蹤南海

2022/3/22 17:49
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（中央社台北22日電）中國官媒央視旗下央視軍事微博報導，衛星觀測發現，美國海軍最新型遠征機動基地艦米格爾基思號21日出沒南海巴士海峽的蹤影，這是米格爾基思號去年10月部署至西太平洋以來首次現蹤南海。

報導指出，據南海戰略態勢感知計畫平台發布的消息，21日上午10時許，衛星在南海巴士海峽西南發現美國米格爾基思號（USS Miguel Keith）遠征機動基地艦（Expeditionary Mobile Base, ESB）和1艘勃克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦。

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央視軍事提到，米格爾基思號排水量逾9萬噸，僅次於航空母艦，2021年10月部署至西太平洋以來首次出沒南海，飛行甲板的設備可起降各類型直升機，並可提供後勤支持，或作為指揮和控制中心。

截至發稿前，美國國防部與美國海軍的官網尚未公布有關米格爾基思號現蹤南海的消息。中國航空母艦山東號18日曾穿越金門附近海域，當時甲板並無艦載機，附近似也沒有護衛艦。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110322

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