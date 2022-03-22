中國坦承南海島礁軍事化：設防禦設施是當然權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）針對美軍印太司令阿基里諾表示，中國至少有3座南海人造島礁已完全軍事化，中國外交部發言人汪文斌今天坦承，中方「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，是主權國家的當然權利」。

中國國家主席習近平2015年9月訪問美國，與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會談。他在會後記者會上公開表示，中國在南沙島礁推進的修建工程，「不是以他國為目標或給他國造成影響的活動」，中國「（在南沙島礁）沒有追求軍事化的意圖」。

事後，美國政府曾向中國政府確認習近平的發言，並詢問「中國的見解不會改變吧」？中方回答「沒有變化」，承認習近平上述發言是「正式見解」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，汪文斌在回應這一問題時聲稱，中方「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，這是主權國家的當然權利，符合國際法，無可非議」。

汪文斌並宣稱，美國近年來在南海周邊不斷強化軍事部署，派遣大規模軍艦軍機到南海「滋事挑釁，嚴重威脅沿海國主權和安全，損害南海良好秩序和航行安全」。希望美方「停止在南海問題上挑撥離間，停止在南海耀武揚威」，為維護地區和平與穩定發揮建設性作用。

阿基里諾（John C. Aquilino）20日表示，中國至少有3座南海人造島礁已完全軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機加以武裝。這一舉動日益咄咄逼人，威脅鄰近所有國家。

他指出，這種敵意行為，與習近平曾作出中國不會把這些人造島礁轉為軍事基地的保證形成強烈對比。中國正大秀軍事肌肉，將人造島礁軍事化是其中一環。（編輯：邱國強）1110322