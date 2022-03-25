陸委會：9成民眾反對中共藉烏俄戰爭打擊台士氣

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（中央社記者沈朋達台北25日電）烏克蘭戰爭爆發滿一個月。陸委會今天公布民調稱，有90.9%的民眾反對中共以「今日烏克蘭、明日台灣」等「惡意政治操作及散布假訊息」影響台灣士氣。

大陸委員會25日透過新聞稿發布上述民調結果。民調又稱，79.9%的民眾反對中共藉烏俄戰事稱台灣是中國的一部分。另外，有83.3%的民眾認同總統蔡英文強調因應變局及面對挑戰，民主團結是唯一方法及選項。

陸委會指，這顯示中共藉區域情勢擴大操作對台認知作戰，引起台灣民眾反感，並支持政府捍衛中華民國主權安全的應對作為。

針對中共近期提出的「解決台灣問題的總體方略」，陸委會民調指，有84.8%的民眾不認同；87.4%反對中共「一國兩制」，反對武力威脅台灣的民眾則有92.9%，反對打壓台灣國際參與的民眾則有89.4%。

有92%的民眾支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，88.6%的民眾支持與理念相近國家合作，維護台海和平現狀。

陸委會稱，這顯示台灣民意完全不認同中共對台論述主張及強制性恫嚇施壓作為。

近期政府修法防範國家核心關鍵技術外流和高科技人才遭中方挖角。陸委會發布的民調結果指，有75%的民眾支持政府提出國家安全法及兩岸條例修正草案並送立法院審議。

在兩岸交流方面，75.1%的民眾贊成政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，逐步調整兩岸交流和人員往來；75.7%的民眾支持對中國大陸人士來台加強安全管理。

而在長期觀察議題方面，陸委會民調指，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.4%），認為中共對台灣政府與民眾不友善態度，分別為74.6%、59.3%。有8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（84.2%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，這是台灣2300萬人民的絕對共識；呼籲北京當局放棄強加的政治框架及武力威嚇，正視中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。面對區域情勢變化及中共對台複合性施壓，政府持續關注中共內外部情勢發展及對台動態、妥慎評估，同時提升應對中共認知作戰，確保台灣整體利益。

本次陸委會的調查，是委託國立政治大學選舉研究中心，在3月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1086份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。（編輯：曹宇帆）1110325