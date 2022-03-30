大午集團資產恐遭法院賤賣 30坪成屋僅賣3萬元

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（中央社台北30日電）以敢言著稱的中國民營企業家孫大午去年被重判18年後，旗下大午集團資產恐遭法院賤賣，價值人民幣51億元的資產，拍賣底價僅6.86億元；一戶約30坪的成屋總底價折合新台幣僅3萬元。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，大午集團旗下的大午酒業總經理盧慧杰表示，河北省高碑店市法院20日向集團發出通知書，指全案已進入評估、拍賣程序，將於4月14日拍賣。

盧慧杰指出，大午集團光是有形資產就有人民幣51億元（新台幣約230億元），但高碑店市法院評估的價值（拍賣底價）卻只有6.86億元，其中還包含3.4億元的現金，這讓集團旗下各個子公司很有意見。

他表示，大午集團各個子公司已於28日就這一估值提出異議，但異議剛寄出還在路上，29日就收到法院的駁回通知，顯然官方早有準備。而29日下午5時左右，高碑店市法院的拍賣公告就已正式發出。

根據大午集團員工拍攝、近日在中國網路流傳的影片顯示，大午集團旗下已裝潢的一戶100平方公尺（30.25坪）成屋，每平方公尺拍賣底價僅70元（相當於每坪約新台幣1040元），整戶僅7000元（新台幣約3.15萬元）。

影片指出，同一地點一整棟15層共45戶、每戶也是100平方公尺的已裝潢成屋，整棟的拍賣底價也只有30萬元；至於整個小區616戶，加上6個店面及100餘個車位，全區拍賣底價僅有400萬元。

盧慧杰指出，大午集團員工曾爭取自行買回這些被拍賣的資產，但被官方拒絕，理由是集團資產都是「涉案資產」，不讓員工買回。

旅美中國民企王安娜對此表示，大午集團資產被這樣嚴重低估，法院「不是執行，它是強暴，是赤裸裸的搶劫」，只是透過法院出面「讓打劫掛著合法的旗幟、法院的招牌」。大午案並不是個案，而是當今中國民企的縮影。

旅美中國維權律師滕彪認為，法院辦理大午案明顯有政治目的。這是中共掠奪民間資產、打壓民間聲音的一部分。孫大午作為一個有開放思想的民間企業家，資產和影響力均大，是他被中共打壓的最根本原因。而官方賤價拍賣大午集團，目的就是要徹底加以摧毀，消滅其影響力。

大午集團曾名列中國500大民企，有員工9000多人，旗下擁有28家子公司，內含服務鄉村的醫院、學校等設施，作風受到民間普遍好評；而創辦人孫大午更以敢言著稱，但也因此遭到官方忌憚及打壓。

2020年8月，河北徐水國營農場企圖強拆大午集團名下房屋遭到員工阻止，雙方爆發衝突。同年11月，包括孫大午夫婦、兩個兒子、兒媳等家人及部分公司高管共28人被捕。

2021年7月，孫大午被高碑店市法院依尋釁滋事、妨害公務等8項罪名判刑18年及罰金311萬元，其餘親屬與員工也被判刑。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110330