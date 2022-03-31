拒借去顫器後哮喘患者病亡 上海急救醫生被停職

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（中央社台北31日電）上海防疫亂象再導致民眾失救致死。浦東新區一名老人家昨天突發哮喘，鄰居協助向急救車借去顫器，但遭車上急救醫生拒絕，患者一個多小時後離世。浦東新區衛健委今天指該醫生已被停職。

上海浦東正被封控做核酸檢測，中國社群平台微博博主「Regene_53408」昨晚發文，表示事發於浦東新區航昌路376弄瑞祥苑，該名老人家昨天早上約8時突發哮喘，用藥無效，鄰居協助致電120急救熱線。

其後鄰居向小區大門的警察求助，警察說「工作任務在這裡，不能走，不能動」。

之後有一輛急救車到來，但是該急救車是救助另一名居民。鄰居向這輛救護車求助，要求借出去顫器。從博主上載的視訊可以看到，鄰居心急如焚地追著這輛急救車，向車上身穿全套白色保護衣的男子求助，但該男子沒有理會，並關上車窗。

帖文表示，該輛急救車接走原來要救治的病人後離去，其後第2輛急救車到來為老人家搶救，可惜他最後不治。約早上11時殯儀車到來載走老人的遺體。

帖文表示，警察只懂「守在原地」對需要急救的人「視若無睹」；救護車不管病人死活，「為了抗疫，我們究竟要付出多大代價？」

微博博主「秋秋也是阿秀」表示，死者是他的父親，並指當時已與本來要用該輛急救車的鄰居協商，鄰居願意先救治他父親，但遭急救中心拒絕，及不為他父親提供任何藥品和儀器。

浦東新區衛生健康委員會官網今天發布，指針對這起事件連夜調查120急救中心，當時該急救車上已有另一名急症患者，急救車準備前往醫院；當時急救車被求助者攔住，要求車上醫務人員出借車載去顫儀。

由於涉事病人在家中，車上的急救醫生現場無法判斷；出於先將車上患者送往醫院的考慮，沒有同意出借去顫器。

衛健委又指出，對患者離世深表悲痛，對急救醫生由於經驗不足、處置不當，未能及時出借去顫器施救患者深為抱歉，已對該名醫生作出停職處理，同時對全區醫務人員加強教育，特別在疫情複雜時，盡全力為民眾提供專業醫療服務。

此前上海已發生最少2起在疫情下民眾失救致死事件。上海市東方醫院護理師周盛妮23日晚突發哮喘，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診而拒診。其後家人將她送往另一醫院救治，但她因耽誤太久而病發身亡。

另一名77歲慢性病患者由於醫院互踢皮球、未能按時洗腎，滯留醫院55小時期間病亡。（編輯：陳沛冰）1110331