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中國單日本土新增7229例 上海4502例

2022/4/1 10:51（4/1 13:51 更新）
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圖為中國上海一處社區衛生服務中心外，民眾等待做核酸檢測。（中央社檔案照片）
圖為中國上海一處社區衛生服務中心外，民眾等待做核酸檢測。（中央社檔案照片）
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（中央社台北1日電）中國大陸的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，官方今天通報，新增1787例本土確診，另有5442例本土無症狀感染，其中上海市的本土確診加無症狀感染共4502例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，3月31日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1827例，其中本土1787例，以吉林省的1363例最多，其次為上海的358例；另有境外移入40例。

當天並通報新增5559例無症狀感染，其中境外移入117例、本土5442例。本土無症狀感染以上海市的4144例最多，其次為吉林省的871例。

因應當前疫情，常住人口將近2600萬的上海，原本分兩批次封控，但官方3月30日深夜發布，採「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

截至31日24時，中國大陸現有確診2萬9306例，累計死亡4638例，累計報告確診15萬1103例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診28萬6313例（出院4萬7181例，死亡7825例），澳門特別行政區累計確診82例（出院81例）。（編輯：曹宇帆）1110401

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