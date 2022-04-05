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上海本輪累計7.3萬例感染 官方坦言形勢極嚴峻

2022/4/5 12:24
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（中央社台北5日電）上海市政府今天上午召開疫情防控記者會，指出此輪疫情已累計逾7.3萬例感染，形容形勢極為嚴峻。

據澎湃新聞等陸媒報導，上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，3月以來的本波疫情，上海累計報告陽性感染者超過7.3萬例。Omicron變異株傳播速度很快且隱匿性很強，「目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻」。

昨天上海啟動全市核酸篩查，顧洪輝形容，「在廣大市民的積極配合下，全市核酸採樣工作總體平穩有序」。

截至5日8時，上海市共採樣2566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其餘樣本還在檢測中。

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至於上海持續「靜態管理」，企業如何因應? 顧洪輝指出，在封控期間，實行封閉生產的企業，員工生活、工作、交通應都在園區（廠區）內，實行「兩點一線」封閉式管理，在做好各項防疫措施的前提下，可以生產經營。

顧洪輝還指出，上海正積極籌措救治床位和隔離房源，擴充了一批市級定點醫院，新建投用了一批方艙醫院，床位總數約4.77萬張，還有3萬張床位即將投入使用。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110405

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