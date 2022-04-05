俄烏戰爭影響 中國轉向美國購入108萬噸玉米

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（中央社台北5日電）俄烏戰爭爆發超過一個月，對中國的糧食供給影響開始浮現。路透社報導，戰爭影響烏克蘭的農產品出口，中國轉向美國購入108.4萬噸玉米，是自2021年5月以來向美國購入的最大宗農產品。

烏克蘭是全球玉米出口第四大國，也是中國玉米進口主要來源國之一。中國海關總署數據顯示，中國在2021年從烏克蘭進口玉米824萬噸，占總進口量近3成（29.07%），中國進口玉米主要用於飼料加工。

路透社4日報導，自俄羅斯入侵烏克蘭後，影響烏克蘭的糧食出口，也影響對中國的玉米供應。

報導指出，美國政府4日表示，中國向美國購入108.4萬噸玉米，是自2021年5月以來向美國購入的最大宗農產品。美國農業部表示，這筆交易當中約67萬噸玉米，預計2021/2022年度運抵中國，其餘約40.8萬噸將在2022/2023年度運抵。

美國農業部上週表示，因應進口燃油及飼料價格高，以致利潤下降，即使全球對玉米需求大，美國農民計劃減少生產玉米。

確保糧食供給及糧食安全一向是中國的頭等大事，中國國務院總理李克強今年2月再次強調，要穩定糧食播種面積、確保「菜籃子」充足。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110405