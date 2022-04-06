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上海病例數再創新高 單日新增1萬7077例

2022/4/6 10:01
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（中央社記者吳柏緯上海6日電）上海市衛健委6日通報，上海5日新增COVID-19本土確診病例311例、無症狀感染者1萬6766例，總計病例數達1萬7077例，再次刷新疫情以來單日新高。

為了應對本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，上海在3日進行全城抗原篩檢，並於4日進行全城核酸檢測。由於工程浩大，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。

全城核酸檢測的結果於4、5兩日陸續出爐。

今天上午，上海市衛健委通報，5日總計新增本土確診病例311例、無症狀感染者1萬6766例。總計病例數達1萬7077例，再次創下上海本輪疫情以來單日新高。

根據上海網友在社群平台上發布顯示，今天上午，上海不少社區再次進行檢測，有些社區做抗原檢測，有些社區則做核酸檢測。

上海市官方帳號「上海發布」於5日通報，在上海視察防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭強調，「要以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，加快建設方艙醫院，加快拓展集中隔離用房，有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。」（編輯：曹宇帆）1110406

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