上海防疫親子分離遭批評 家長問如何能快速染疫

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（中央社記者張淑伶北京5日電）上海官方昨天重申，家長必須核酸陽性才能陪同染疫孩子一起隔離治療，引發爭議。有家長問「怎樣可以快速感染新冠」；也有人連署請命要求變通；也有方艙醫院表示會有通融作法。

上海因應疫情收治導致「骨肉分離」，有孩童在隔離點哭鬧的畫面流出，牽動人心。

上海市官員4日在疫情防控記者會上說，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。但若是家人不符合陪同條件，且患者小於7歲，必須在公衛中心接受治療。

一篇名為「她問，怎樣快速感染新冠」的自媒體文章這兩天迅速傳播，內容指幾個媽媽群組熱議這個話題，認為「共食」和「親吻」都可能使親子染疫，但最怕孩子已被接走數天、自己才迎來遲到的陽性。

這名作者質疑，將7歲以內身心遠遠不完善的嬰幼童與成人同一標準實施隔離，是否與科學、人倫兩相違背。

有讀者留言，當局的做法，和目前鼓勵生三孩的政策精神相矛盾。

此外，兒科醫生歐茜和心理咨詢師藝家也透過文章和短片表示，低齡幼兒和家長分離很可能會造成他們日後心理問題，對未來的學習和人際交往都有影響。

第一財經報導，上海新國際博覽中心方艙醫院已開啓「親子」收治模式，從昨晚至今天上午8時，已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人。

報導引述上海兒童醫學中心相關負責人表示，從目前收治的患兒情況來看，8成以上患兒家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣就會採取「同收同治」；而針對很小一部分核酸陰性的家長，他又不願意和孩子分離，「從人道主義的角度考慮，在家長充分知曉風險的前提下，我們也會有相應安排」。

但是對於那些7歲以下被收治在公衛中心的兒童，家長陪護的問題仍然沒有解決。

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中國兒童友好社區工作工作委員會主任周惟彥今天對此提出緊急建議。根據微信公眾號「中國兒童友好社區」，她建議，家長無論核酸檢測陽性或陰性，在簽署知情同意書、接受培訓和做好防護後，可准許在公衛中心陪同照護7歲以下患兒。且6個月以下的嬰兒，無論是嬰兒或母親陽性，母嬰都不該分離。

另外也有民眾在網上發起連署書，呼籲讓無症狀的幼童在家隔離。不過，「居家隔離」與當前上海實施的政策不符，相關文件已經被下架。（編輯：邱國強）1110405