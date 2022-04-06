富比世全球富豪榜 中國網路監管造成人數減少

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中國的強力監管措施，重挫中國富豪的財富。曾位居中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲，在中國富豪榜中跌至第9。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國的強力監管措施，重挫中國富豪的財富。富比世發布2022全球富豪榜，相較去年，中國一口氣少了87名富豪。曾位居中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲，在中國富豪榜中跌至第9。

這份榜單同時顯示，包含香港、澳門在內，中國在全球富豪榜中僅次美國，名列第二，共有607位富豪上榜，合計擁有2.3兆美元（約新台幣66兆）。農夫山泉創始人鐘睒睒以657億美元的財富蟬聯中國首富，在全球榜單上排行第17。

據路透社、自由亞洲電台報導，扣除香港與澳門，今年榜上的中國富豪較前一年減少87人，原因之一是中國持續對網路科技監管，連帶使這些富豪的財產縮水。

報導指出，中國政府以「反壟斷」、「共同富裕」等名義，加強了對網路科技企業的監管，阿里巴巴、騰訊等大型科技公司都捲入了這場監管風暴。

據榜單顯示，曾在2020年以656億美元的財富坐穩中國首富之位的馬雲，今年在中國富豪榜排名第9，相較於2020年，目前他的財富已大幅縮水至228億美元。

此外，在全球榜單上，寧德時代創辦人曾毓群排第29位，擁有448億美元財富；騰訊主席馬化騰有372億美元財產，排第34位；香港富豪李嘉誠排第37位。（編輯：陳沛冰）1110406