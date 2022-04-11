防疫致物流癱瘓業者吐槽 中國發改委承諾改善

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（中央社台北11日電）中國多個省市因防堵疫情而封路，導致上千萬輛貨車受困，造成物流癱瘓。中國國家發改委10日召集物流業座談，與會官員承諾，將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環境。

與會物流業者則向發改委主張3項「同等對待」。包括將物流系統與基礎設施「同等對待」；將物流人員與醫護、志工等角色「同等對待」；將保障經濟社會平穩運行與防疫成效一樣「同等對待」。同時在確保物流暢通上，「讓專業的人幹專業的事」。

中國物流與採購聯合會官網今天公布，中國國家發展改革委經濟貿易司在該會召開物流業座談會，由副司長張江波出面聽取物流業者的政策訴求，張江波在會中作上述表示。

根據公布內容，張江波與物流業者對當前中國物流出現的「堵點、難點、痛點」問題，進行了互動交流。

中國物流與採購聯合會副會長賀登才在會中主張，統籌防疫和經濟社會發展，要將物流系統與城市供電、供水等基礎設施一樣「同等對待」；要將物流作業人員與醫護人員、志願者等「大白」一樣「同等對待」；將保障經濟社會平穩運行與防疫成效一樣「同等對待」。

賀登才呼籲，在符合中國國家防控要求的前提下，儘快放開（鬆綁）物流作業人員，疏通道路堵點，解封物流節點，「讓專業的人幹專業的事」。並強化對物流作業人員的服務手段，著力解決他們的生產、生活困難。

根據官網公布資料，中國國鐵集團、中國郵政集團、中國外運股份有限公司、中國物流集團、京東集團、物美商業集團、美團、菜鳥網絡、順豐集團、滿幫集團等重點企業和中國快遞協會等單位代表，參加了這場座談。

近來中國COVID-19疫情快速蔓延，不少省市為防堵疫情而封閉聯外高速公路或省道，導致大片地區物流陷入癱瘓，至少上千萬名駕駛司機受困，並影響中國逾3/4的貨運量。這些地區分布在江蘇、浙江、山東、上海、吉林、安徽、廣東、河北、遼寧、福建等10多個省級行政區。

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中國網路上近來可見到許多大貨車司機求助的文章及影片。江蘇、山東、河北、廣東等省高速公路及省道上，大貨車大排長龍。一名年輕大貨車司機更透過自拍影片訴苦，激動處更嚎啕大哭，感嘆「生活實在太難了」。

山東省臨沂市李姓業者則表示，他在7日從臨沂發貨到鄒城，但必須經過的平邑和棗莊兩地都封了路，高速公路都上不去。結果，短短170公里的路程走了600多公里才送達，是他發貨最難的一次。（編輯：邱國強/李雅雯）1110411