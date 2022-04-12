蘇州強調不封城 昆山採差異化靜態管理

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）在經歷了一週的靜態管理後，官方宣布從12日24時起，昆山根據風險程度和陽性感染者分佈情況調整為分區分類差異化靜態管理，不同區域採不同的管理規範，並強調目前沒有封城計畫。

根據今天下午舉行的蘇州市疫情防控發布會，實施了7天的靜態管理措施的昆山市，12日24時起，將由全域靜默調整為分區分類差異化靜態管理。這樣的改變，一方面是透過多次核酸檢測，排除了一批潛在風險點，昆山疫情總體趨於穩定；另一方面，病毒傳播速度越來越快，且隱匿性也越來越強，稍有鬆懈就有可能前功盡棄。

據會中發布，目前蘇州市沒有封城計畫，但是對出現疫情的地區採取嚴格管控措施，將根據風險程度和陽性感染者分佈情況，區分為封控區、管控區、防範區，在落實群眾生活保障的情況下，依規範落實管理舉措。

然而，昆山仍有部分地區持續靜態管理，主要是陽性感染者數量較多的昆山高新區，昆山開發區、花橋經濟開發區、昆山高新區和陸家鎮的部分區域，時間從12日24時至19日24時，採取「非必要不流動」、「只進不出」措施。（編輯：呂佳蓉）1110412