河北大午集團資產遭法院拍賣 公司質疑官搶民產

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（中央社台北16日電）河北民企大午集團創辦人孫大午去年7月因尋釁滋事等罪名被判刑18年，旗下資產昨天遭當局拍賣，據報導，最終估值逾人民幣50億元的資產以底價6.861億元成交。公司管理層質疑官搶民產。

河北法制報稍早前披露，河北華信拍賣有限公司受高碑店市法院委託，擬於14日拍賣「河北大午農牧集團有限公司帳套內和帳套外載明的財產性收益」。專業人士估算，大午集團資產超過50億元，拍賣評估價6.86億元。

香港明報今天報導，拍賣原於14日上午9時進行，後因酒店接到通知要全面消毒而叫停。昨天（15日）當局又口頭通知拍賣在當天下午4時舉行。

據表示，入圍競拍者共有三方：005、009和018號，身分不詳，而009代表也未現身。拍賣起拍價為6.861億元，005舉牌後，再無人跟進，最後以底價成交。

美媒自由亞洲電台日前報導，大午集團管理人員拍前曾表示，集團28家子公司評估價只有3.4億元，無形資產都未納入計算，質疑官方搶奪資產，出於政治目的打壓民企。

大午集團全體集資參與人5日也曾就此發表聲明，針對集團被低價拍賣「深感震驚、痛心和擔憂」，指司法機關強制拍賣，不僅對企業和員工極不負責，也損害了集資參與人的利益，呼籲叫停拍賣。

孫大午於1985年以1000隻雞與50頭豬起家，創立「大午農牧集團」，曾是中國500大民企之一。去年7月，河北省高碑店市人民法院依聚眾衝擊國家機關、尋釁滋事、非法採礦、非法吸收公眾存款等8項罪名，一審判處孫大午有期徒刑18年。

據網上資料，前年（2020年）8月，國營徐水農場試圖強拆大午集團名下房屋，大午員工阻止，雙方發生衝突。徐水區公安介入，數十名大午工人及村民受傷。大午集團隨後對地方當局表達抗議。

同年11月11日，河北省警方以涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等理由，逮捕孫大午夫婦、孫大午的兩個兒子、兩個兒媳等家人以及一些公司高層等28人。

去年4月，河北保定高碑店市公安局通報，孫大午等人涉嫌違法犯罪案件偵查終結，依法移送高碑店市人民檢察院審查起訴。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110416