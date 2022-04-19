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上海預計20日社會面清零 最新通報增7人染疫亡

2022/4/19 09:29（4/19 09:58 更新）
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上海再度傳出感染COVID-19致死的消息，據通報，18日新增7名死亡病例，均為60歲以上的年長者。圖為醫護人員5日在上海市街頭為市民進行採檢。（中新社）
上海再度傳出感染COVID-19致死的消息，據通報，18日新增7名死亡病例，均為60歲以上的年長者。圖為醫護人員5日在上海市街頭為市民進行採檢。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海19日電）上海再度傳出感染COVID-19致死的消息，據通報，18日新增7名死亡病例，均為60歲以上的年長者。上海本輪疫情至今累積10人死亡。另新增本土確診3084例與無症狀感染者1萬7332例。

據路透社17日報導，知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒「不在隔離區外傳播」的目標，並已向各級黨政幹部及機關傳達。

上海衛健委今天上午通報，18日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例3084例、無症狀感染者1萬7332例。通報並強調，確診病例中有974例是由之前的無症狀感染者轉變而來，因此18日實際新增病例應為1萬9442例。

隨著疫情蔓延，近日上海也陸續傳出死亡病例。

通報指出，18日新增7名死亡病例，年齡從60歲到101歲，均有慢性病史。入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均與慢性病有關。

上海本輪疫情累積10人死亡，均是60歲以上的長者，而且是連續兩天通報有患者染疫致死。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，國務院副總理孫春蘭18日出席上海醫療救治專題會，再次強調以「更大力度推動各項防控措施落地見效，儘快實現社會面清零」。

據發布，與會專家表示，有的國家和地區Omicron的死亡率為0.7%，遠高於流感的死亡率。上海老齡化程度高，疫情蔓延將對老年人、有慢性病者的生命健康造成嚴重威脅，並導致醫療資源吃緊。因此，「加快推進動態清零、加強疫苗接種至關重要」。（編輯：曹宇帆）1110419


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