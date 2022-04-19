中國專家：動態清零對GDP影響僅非動態清零一半

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(中央社台北19日電)中國「動態清零」防疫總方針會否重創經濟廣受關注。中國防疫專家吳尊友發文護航，指即使疫情較嚴峻，要採取大範圍封控措施等，動態清零對有關地方GDP的影響，僅是非動態清零策略的一半。

中國今年首季經濟成長率4.8%，低於全年目標5.5%，分析指出中國的防疫政策將持續影響經濟走勢。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友繼續為「動態清零」總方針護航，更扯到經濟層面。

他今天在微博發文澄清外界對「動態清零」的4大誤解，提到有些人認為「動態清零」就是會影響經濟，但他指，實際上「動態清零」才能最大限度為經濟建設保駕護航。

他指出，如果能比較早發現疫情，如在疫情傳播的第二代或第三代便發現，對經濟發展沒有影響。但如果疫情形勢發展比較嚴峻，需要採取較大範圍的全員核酸篩查及封控措施等，「動態清零」確實會對經濟有一定影響。「根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。」

他又澄清，「動態清零」不是追求零感染，而是強調「社會層面感染者清零」。「社會層面清零」並不是要求疫情所在地沒有感染者，而是在社會自由活動的人群中沒有感染者，即使隔離管理人群中有一定數量的感染者也沒有關係，因為他們被隔離，不會在社區傳播病毒。

他表示，「動態清零」也不等於全城封控，動態清零採取的措施，取決於疫情被發現時的階段；如果早發現疫情，只需要隔離病人及密切接觸者便能清零。只是當較遲才發現疫情，或早發現疫情而沒有採取果斷措施及時控制，出現較多社區傳播，才需採取封控措施。

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對於有些人認為「動態清零」一定要進行全員核酸檢測，吳尊友表示，只要早發現疫情，能順著傳播鏈找出密切接觸者，沒必要做全員核酸篩查。但若果遲發現疫情，或早發現疫情而沒有採取果斷措施及時控制，出現了較多社區傳播，不清楚傳播鏈，才要進行全員核酸篩查。

吳尊友強調，動態清零的根本宗旨是發現一起疫情，便撲滅一起疫情，不讓疫情在當地「生根」。要實現動態清零的4項主要措施，包括「早發現、早報告、早隔離、早治療」。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110419