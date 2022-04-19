時殷弘：美持續擴大對台支持 把一中政策越掏越空

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國國際關係學者時殷弘日前受訪表示，過去10年來，美國認為中國大陸是改變兩岸現狀的一方，這大力推動了美國持續擴大對台灣近乎全面的支持，「把一中政策越掏越空」。

鳳凰網「風向」18日刊發對中國人民大學國際關係學院教授時殷弘的訪談，從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因確診延後訪台談起，以及美國當前對台海局勢的因應。

時殷弘認為，裴洛西是美國執政的民主黨的主要領導人之一，也是美國第3號政治人物，其地位無論從法律上還是從現在美國的政治形勢上來看都是非常高的。假如她訪問台灣，對美國所謂「一個中國」政策是進一步的、嚴重的掏空行為。

此外，時殷弘說，裴洛西這次原定訪問跟先前有一些差別。先前美國政界要人訪問台灣，特別在最近幾個月，因為中美關係緊張、兩岸關係緊張，大多在差不多到了飛機場才宣布的，「而這一次有點大搖大擺的樣子」，宣布首先跟日本首相岸田文雄會談，之後去台灣。

儘管如此，時殷弘認為，從近兩年來看，裴洛西若訪台的重要性也並非空前。今年3月1日，美國總統拜登在俄烏戰爭後，指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派5人資深代表團訪台，戰略意義就非常重大。

他說，中國必須非常嚴正地對待裴洛西訪台之事，但相信不會做出任何過度反應。大概主要是共軍在台灣附近空域和海域示威，以及對裴洛西及隨行人員的個人制裁。

他認為，裴洛西訪台並沒有改變美國對台政策的性質，也就是反對海峽兩岸任何一方「未經挑釁地改變現狀」。

他表示，特別是最近10年來，美國多數時候認為中國大陸是未經挑釁地改變現狀的那一方。這就大力推動了美國把「一中政策」越掏越空，以及推動美國不斷擴大和加深對台灣當局的近乎全面支持，「也實際上推動著台灣當局對中國大陸採取更加敵對的政策」。

但他強調，如果台灣要「法理台獨」，美國不會支持，因為這意味著美國很可能進入和中國的大規模軍事衝突。

在談到當前俄烏戰爭對美中台關係的影響時，時殷弘說，美國除非迫不得已是不願意雙線進行戰爭，所以從4月以來，拜登的對台和對中國政策第一條，就是無論如何都要防止任何情況下的中美軍事衝突，「假如迫不得已要兩線動手的話，美國是不會放棄其中任何一個戰線的」。

時殷弘也分析，在美國看來，與烏克蘭相比，不但美國對台灣實際上承擔戰略責任的時間要久得多，而且台灣的戰略地位也比烏克蘭要高得多。所以如果台海爆發大規模的戰爭，美國武裝干涉，其程度、烈度一定超過美國目前通過武器援助烏克蘭和其他間接方式如經濟制裁。

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他說，在台海問題上，對中國來說真正危險的不僅是美國「不斷地衝擊中國的紅線體系」及所做的外交政治聲明，更重要的是美國在印太地區、太平洋美軍的戰備活動，和美國與印太地區美國的主要盟國的戰備活動。

比較美國上一屆川普（Donald Trump）政府和現任拜登政府對台灣議題的介入，時殷弘說，川普從2018年1月開始近乎全面地對中國擠壓、抨擊、威脅等，但是在台灣議題上，拜登衝擊中國的重要利益甚至核心利益的程度，以及美國糾集盟國、備戰的細緻程度、周密程度和具體程度，大大超過了川普。（編輯：陳沛冰）1110419