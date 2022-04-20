下行壓力大 官媒新華社發長文談中國經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）在國際局勢與疫情籠罩下，中國官媒新華社18日刊發「當前中國經濟十問」長文，指出中國經濟下行壓力大，困難挑戰增多，但要堅持「穩字當頭」，努力完成全年經濟社會發展目標。

這篇署名為「新華社記者」的文章，採訪了「權威部門和權威人士」討論了中國經濟問題，包含疫情影響、就業、投資、外資、物價、產業供應、中小微企業紓貸，與糧食能源保供等問題。

文章表示，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，新的下行壓力進一步加大。

不過，文章強調，要堅持「動態清零」的防疫政策，直指這能為經濟社會發展創造良好條件，並稱「2020年，正因為中國在世界上『率先控制疫情』、『率先復工復產』，才最終在主要經濟體中『率先實現經濟增長由負轉正』」。

在就業方面，文章指出，「穩就業」是當前經濟工作的重中之重。今年需要在城鎮就業的新成長勞動力近1600萬人，其中高校畢業生1076萬人，均為近年新高。然而，原本吸納就業較多的房地產、教育培訓、互聯網及接觸性服務行業，招聘需求明顯下滑。

在消費方面，文章稱，疫情下，消費恢復面臨較大制約。相比前兩月社會消費品零售總額同比增長6.7%，3月分指標為負增長。其中，旅遊住宿、餐飲娛樂、交通出行等接觸性聚集性消費受到明顯衝擊。

對於外貿與外資，文章判斷，相較去年同期分別接近30%、40%的高增長，今年第1季度外貿、外資增速有所下降；但第1季度的增長仍有兩位數，仍屬「開局穩」，將持續實施減稅降費、暢通物流、加快出口退稅進度等措施。

在暢通產業供應鏈方面，文章指出，現今困難是因「疫情帶來的短期衝擊」，產業鏈總體運行仍然平穩，及時控制住疫情，細化實化各項保產業鏈供應鏈穩定暢通舉措，就會為正常運行增添穩定性和安全性。而保物流是當務之急。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在幫助中小微企業方面，提及減稅降費與信貸支持等措施，並指江蘇、廣東、湖南等地近期頒布了因地制宜的紓困舉措。

文章並形容若干因疫情導致的困難，如「封控管理區域部分停工停產，產業鏈供應鏈遭遇堵點；部分行業企業困難加大，小微企業面臨運營困難；旅遊住宿、交通出行、餐飲娛樂等接觸性聚集性消費活動受到制約；重點群體就業難度增加，部分行業就業人數減少」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110420