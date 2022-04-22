上海連續5日通報死亡病例 本輪疫情已36人病故

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上海本土COVID-19疫情持續傳出病患病故消息，據通報，21日新增11名死亡病例。本輪疫情累積36人死亡。圖為醫護人員5日在上海市街頭為市民進行採檢。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）上海本土COVID-19疫情持續傳出病患病故消息，據通報，21日新增11名死亡病例。本輪疫情累積36人死亡。另通報新增確診病例1931例和無症狀感染者1萬5698例，總計1萬7629例。

根據上海衛健委通報，上海21日新增11名本土死亡病例，平均年齡84.2歲，其中年齡最大者94歲。11人均有慢性疾病病史或罹患癌症，患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病所致。

上海連續5日通報死亡病例，本輪疫情至今累積36人死亡。

據通報，21日新增本土確診病例1931例和無症狀感染者1萬5698例，總計1萬7629例。連續3日通報人數低於2萬。

為了盡速達到社會面清零目標，上海官方宣布從今天起進行9大攻堅行動，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」等措施。

官方強調，如果上海實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。（編輯：周慧盈）1110422