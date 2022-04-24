上海推進台企復工復產 一企一方案

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（中央社記者張淑伶北京24日電）上海市台辦20日召開當地台企紓困和復工復產專題視訊座談會後，今天多個台企群組內收到有關推進復工復產的通知，目前採取「一企一策」的方式，對重點企業復工進行輔導。

據了解，上海各區台商協會24日在台企群組發布通知，推進復工復產。通知指出，疫情防控形勢仍舊嚴峻複雜，復工復產工作要根據防疫要求穩慎推進。目前還是採取「一企一策，點對點」方式對重點企業進行輔導。

復工復產的3個條件是：確認企業意願、確認企業有復工復產條件、確認台企達到疫情防控條件。企業具體條件細節參照工業復工復產疫情防控指引和區防控要求。

此外，為貫徹落實國務院通知，上海已開始讓當地商貿物資和生活物資企業辦理「重點物資運輸車輛通行證」，台商也可申請。

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根據上觀新聞，20日下午，上海市台辦召開上海台企紓困和復工復產專題視訊座談會，上海市台辦主任鍾曉敏、副主任王立新出席會議，上海台協（上海市台灣同胞投資企業協會）會長張簡珍等台商代表針對當前企業面臨的困難和復工復產要求提出意見。

王立新在會上表示，針對台商代表提出的涉及復工復產、稅金減免、金融支持、政策落實（窗口、程序）、產業鏈銜接和物流保障、外資外貿、疫情期間的人力成本結算和復工後人員到崗等7方面問題，市台辦將把復工復產的各項政策和常態化防疫的各項要求落地、落細、落實。（編輯：邱國強）1110424