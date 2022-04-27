中國強化反壟斷力道 新法預計年內修訂完成並發布

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國持續強化各領域的反壟斷工作，去年底國家反壟斷局正式掛牌，著手修訂反壟斷法。國家反壟斷局長甘霖26日表示，正在修訂的反壟斷法可望在今年發布。

2020年底，中共中央經濟工作會議明確將「強化反壟斷和防止資本無序擴張」列為2021年的重點任務之一。從去年一路延續到現在，中共相關監管部門將反壟斷政策落實於不同的產業中。

根據中國經濟日報報導，甘霖26日出席國新辦新聞發布會時表示，去年11月國家反壟斷局掛牌，同時新設反壟斷相關司局，充實了反壟斷工作能量。「國家反壟斷局成立以來，在提升反壟斷工作能力和完善法律制度體系方面做了大量工作，並取得良好效果」。

甘霖強調，完善公平競爭的法律制度體系是國家反壟斷局重要的工作，推動修訂的反壟斷法，已經進入到全國人大的修訂議程中，今年有望能夠推出。

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她也提及，除了反壟斷法外，反壟斷局發布了平台經濟、原料藥、企業境外反壟斷合規等3份指南指引，藉由提高制度的針對性、完備性、可預期性，為塑造線上線下競爭有序的市場生態，充實制度保障。

至於目前執行的反壟斷工作成效，甘霖表示，加強了平台經濟、醫藥、建材、保健市場、公用事業等重點領域的競爭監管執法力度。至今查處了各類壟斷案件176件、經營者集中案件727件、不正當競爭案件8563件、價格違法案件4.5萬件。（編輯：李雅雯）1110427