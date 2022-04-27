葉劉淑儀建議取消海外反中亂港人士居港權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）香港行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在網媒撰文，建議北京方面修法，以便可以取消在海外「勾結外國勢力」及「反中亂港」的港人的香港居民身分。

在「反送中」運動結束後，香港出現移民潮，加上英國放寬持有英國國民（海外）護照（簡稱BNO）持有人移居英國的限制，吸引不少港人前往英國。

有報導表示，不少移居英國的港人並未同時放棄香港身分證或護照，即仍然擁有香港永久居民身分。

與此同時，一些已移居英國的港人繼續在當地從事不利香港的活動，這引來建制派人士口誅筆伐，有人建議應該取消他們的香港身分證或護照。

葉劉淑儀曾是香港入境事務處處長及保安局局長，現任立法會議員，她昨天在網媒經濟通撰文指出，持BNO移英的港人中，也有很多是因為生活節奏、下一代教育等非政治因素離港，不能一竹篙打一船人。

她說，「我們要針對處理的，是那些移英（或海外）後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯『港區國安法』的港人。」

她表示，按照目前香港的規定，已移民海外的港人回港時不向入境處申報國籍變更的話，他們仍然是中國公民，是香港永久性居民，擁有香港居留權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，只要中國全國人大常委會對中國國籍法第9條提出新解釋，比如列出「負面清單」，說明某些人從事「反中亂港」、危害中國國家安全活動的話，一旦他們取得外國國籍，就會喪失中國國籍，喪失香港居留權。

而在中國全國人大常委會作出相關決定後，港府即可修訂入境條例，褫奪上述人士的入境權，今後他們只能像外國人那樣，需要申請簽證才能來港。（編輯：陳沛冰）1110427