林奕含去世5年中國網友悼念 話題登上微博熱搜

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曾出版「房思琪的初戀樂園」台灣作家林奕含（圖）去世5週年，27日晚間中國網友在微博上發起悼念行動。（圖取自林奕含臉書facebook.com）

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）曾出版「房思琪的初戀樂園」台灣作家林奕含去世5週年，27日晚間中國網友在微博上發起悼念行動，新浪官方微博更發文「五年了， 這世界有沒有變好一點」，話題一度衝上熱搜第一。

林奕含寫下的「房思琪的初戀樂園」描述未成年少女被補習班老師誘姦的故事，2017年在台灣出版後，引起社會對於權勢性侵等議題關注。林奕含於同年4月27日自殺過世；簡體版則在2018年2月於中國出版，2020年7月出版全新編排的簡體精裝紀念版。

今年4月27日是林奕含去世5週年的忌日，大量中國網友在微博上追悼，新浪網的官方微博「微天下」更轉發林奕含生前受訪的影片，並發文問「五年了， 這世界有沒有變好一點」。這篇文章引起大量的網友留言與共鳴。

27日晚間，有關「林奕含」的話題一度衝上微博熱搜首位。

事實上，「房思琪的初戀樂園」在中國出版後，同樣引起中國媒體與民間社會對於「狼師」、「未成年性侵」、「權勢性騷擾」的討論，銷量破百萬。至今每年4月27日，中國的書迷與網友都會舉辦不同的活動悼念林奕含。

中國三聯生活周刊於27日發布「林奕含逝世五週年：痛苦無需和解，願房思琪們漂亮地活下去」一文悼念林奕含。

文中除了分享閱讀「房思琪的初戀樂園」這本書的感受外，也提到在現實社會中對於女性的性暴力仍然存在。除了美國好萊塢、韓國的N號房事件、日本伊藤詩織事件外，中國也有長江學者陳小武、藝人吳亦凡等人做出這些事情。

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文章形容「林奕含用一本由自己血肉鑄就的小說引領讀者看到了世界的背面」，在去世五週年之際，要求「房思琪」忘卻痛苦、與痛苦和解是很殘忍的事，要求她們快樂更是很殘忍的事，唯有希望她們漂亮地活下去，活在每個當下，逐漸通往人生的開闊地帶。

同時呼籲每一個讀過房思琪故事的讀者，不要忘記她們，「要緊擁抱著思琪的痛苦，可以變成思琪，然後替她活下去，連思琪的一份一起好好地活下去」。（編輯：周慧盈）1110428