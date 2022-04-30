北京興建方艙醫院應對疫情 已準備4000床

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海30日電）上海疫情成為前車之鑑，北京市除了大規模核酸檢測、封鎖傳出病例的地區，如今更宣布要著手興建方艙醫院以備不時之需。目前已準備4000張床位，並持續建造其他的隔離點。

北京近期疫情備受關注，在上海疫情爆發造成社會與經濟面嚴重衝擊後，北京及早以大範圍核酸檢核酸檢測、限制舉辦部分大型活動與對於出現確診病例的地區採取高強度的封控措施，應對來勢洶洶的Omicron變種病毒。

此外，在「五一」勞動節假期前夕，北京的衛生官員呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。

根據北京日報、中新網報導，北京官方今天進一步證實正陸續興建方艙醫院。

據報導，北京今晚舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市衛健委副主任李昂表示，「寧可備而不用、不可用而不備」，本著預防為先、做足準備的原則，著手準備方艙醫院建設，以便在確有需要時可及時提供集中隔離場所。

李昂說，目前北京已經完成4000張床位的改建任務，同時仍持續在一些大型場地規劃建設較大規模的方艙，相關區也正在著手展開方艙醫院選址及規劃改建等工作。

他強調，建設方艙醫院的目的是「集中收治輕症和無症狀患者，是及時阻斷新冠肺炎疫情傳播的有效手段，也是減少醫療資源擠兌，保障市民及時得到醫療救治服務的重要措施。」將利用現有建築設施，在符合方艙醫院建設標準前提下，以「簡潔、安全、高效」設計並建設。（編輯：楊昇儒）1110430