香港新增重要鐵路線 連接新界港島

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（中央社記者張謙香港3日電）香港本月中新增一條重要鐵路線，把新界和港島連接起來，估計數以百萬計居民出行會更方便。

新增鐵路線只有2個站，是在東鐵線的基礎上延伸出來。

東鐵線現在只行走新界和九龍市區，但經過多年興建，本月15日起，將會由現在的九龍紅磡總站延伸至港島中部的灣仔及金鐘。

延伸部分穿越維多利亞海港海床，是香港第4條過海鐵路。此前，九龍和香港之間已有3條捷運以海底隧道方式連線通行。

運輸及房屋局局長陳帆等官員今天在記者會上公布，東鐵線過海段預定15日通車，屆時新界居民可以搭乘東鐵直接過海到港島，不必像現在，要在東鐵線紅磡總站轉接其他過海捷運或轉搭過海隧道公車。

據估計，市民今後由紅磡搭乘東鐵線過海段到金鐘，只要7分鐘，而此前轉搭其他捷運，需要19分鐘。

鐵路公司行政總裁金澤培說，東鐵線過海段通車後，整條線路有16個車站。

東鐵線有百年歷史，是香港歷史最攸久的鐵路，也是早年唯一鐵路，其總站最早位於九龍尖沙咀，直通新界最北的羅湖，再過去就是中國大陸深圳。

在捷運未出現前，東鐵線名叫九廣鐵路，初期使用蒸汽火車，因此當時一般市民都叫九廣鐵路為火車，後來九廣鐵路電氣化，公司也經過合併，最終命名為東鐵線，九龍總站在紅磡。（編輯：陳沛冰）1110503