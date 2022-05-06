中國衛健委：動態清零不意味著全域靜態管理

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（中央社台北6日電）中國官方專家今天說，「動態清零」並不意味著是「全域靜態管理」，而是盡可能避免全域靜態管理，平衡疫情防控和經濟發展、生產生活之間的關係，防止層層加碼、「一刀切」的做法。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制6日下午舉行新聞發布會，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在會中作以上表示。

中國多地因COVID-19疫情斷然實施類封城的「全域靜態管理」，對生產生活造成負面影響。有記者在會中提問，什麼情況下可以實行全域靜態管理？如何更好做到科學精準？

梁萬年說，「動態清零」並不意味著是全域靜態管理。恰恰相反的是，「動態清零」追求的目標之一就是盡可能避免全域靜態管理。

他說，當前，針對Omicron變異株的特點，一方面要強化快速、果斷、徹底地採取相關防控措施；另一方面要強化精準科學防控，最大限度地平衡好疫情防控和社會經濟發展、正常生產生活之間的關係，要防止層層加碼、「一刀切」的做法。既要防止不作為、慢作為，也要防止亂作為、層層加碼。

梁萬年指出，原則上來說，在疫情早期，傳播鏈條清晰、風險可控的情況下，沒有必要採取全域靜態管理。但是，當出現廣泛的社區傳播，傳播鏈條不清楚，也就是傳染源和感染者之間，包括密切接觸者之間的關係不清晰，出現暴發流行和規模型反彈的風險較大的情況下，要綜合考慮疫情的特點、所處的階段、防控的能力、社會經濟水平、人口特徵這些因素，來決定是否採取更為嚴格的防控措施，比如說靜態管理，以及靜態管理的具體區域大小、範圍、時間和管理的力度等措施。

梁萬年說，還是要在堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略、堅持「動態清零」總方針的指導下，繼續堅持行之有效的防控措施的基礎上，在當前特別是針對Omicron的流行狀況，努力做好以下幾個方面的工作：

一是進一步強化疾病監測工作，盡可能早發現感染者，並且防患於未然；二是要做好相關應急準備，做好應對不同疫情場景下的應急預案，加強相關人員的培訓和演練；三是在防控措施上，要分清優先次序，明確主攻方向。從一開始，就要把社區的防控放在更加優先的位置，第一時間把風險人群控制在管控範圍。（編輯：楊昇儒）1110506