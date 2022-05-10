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疫情重創中國汽車產業 4月銷量年減超過3成

2022/5/10 19:21
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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國疫情多點爆發，使汽車業長時間停工，陸續復工後又因為產業斷鏈、運輸網路不暢通而影響生產。據中國乘聯會統計，今年4月中國汽車生產年減超過4成、銷量年減超過3成。

上海及長江三角洲鄰近城市因防疫封城達月餘，重創中國製造業，其中汽車產業的供應鏈因為停工等原因而中斷，直接影響生產及交車數量。

澎湃新聞報導，中國乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）最新發布的資料顯示，4月份中國乘用車市場的零售銷量為104.2萬輛，年減35.5%；生產數量為96.9萬輛，年減41.1%，兩者成長幅度均創下同期史上新低，顯示汽車製造業面臨巨大壓力。

乘聯會分析，供應鏈的問題、物流效率降低和運輸時間難以控制，造成生產作業不順暢。以上海地區為例，4月間5家主力車企生產數量較3月衰退了75%；長春地區的主力車企生產數量較3月下降54%。至於其他地區總體較3月下降38%。

除了傳統汽車外，電動車市場同樣受到影響。

報導引述乘聯會秘書長崔東樹指出，雖然4月電動車零售銷量28.2萬輛，年增78.4%，但市場原先預測4月的銷量為45萬輛，由於疫情的直接和間接影響，使得生產與銷量不如預期，整體造成企業17萬輛的損失。

崔東樹進一步表示，4月電動車供不應求的情形加劇導致未交付訂單拖期嚴重，目前未交付的電動車訂單在60萬至80萬輛之間。（編輯：邱國強）1110510

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