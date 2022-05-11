中國南方地區暴雨致災風險高 多地停課

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（中央社台北11日電）中國南方地區昨天進入今年入汛以來最強降雨，範圍廣、持續時間長、累計雨量大、致災風險高。廣州、珠海、中山等地全市停課；受暴雨影響，深圳部分列車停運、調整。

據中新網報導，廣東省氣象台消息指出，截至今天上午7時13分，廣東已有11個暴雨紅色、8個暴雨橙色和29個暴雨黃色預警信號生效中。

為應對強降雨，廣州市防汛防旱防風總指揮部昨天已發布通知，10日至12日期間，廣州全市中小學、幼稚園停課，並宣導居家辦公。

珠海全市多個地區雨量已接近或達到100毫米，紅色預警生效中，目前已通知全市所有中小學、幼稚園停課。此外，江門市、中山市也相繼宣布全市中小學與幼稚園停課。

交通方面，廣鐵集團昨天下午6時起啟動防洪應急回應。11日至13日，途經京廣線、江湛線、廣珠城際、廣深城際、佛肇穗深城際、杭深線等部分列車停運或調整運行區段。

長江水利委員會並於昨天下午8時啟動水旱災害防禦 IV級應急回應。這是長江委今年首次啟動水旱災害防禦IV級應急回應。

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另外，中國中央氣象台今早繼續發布暴雨黃色預警。預計11日上午8時至12日上午8時，廣西西部和中南部、廣東中南部、福建中南部以及貴州西南部、雲南東部、山西中北部等地的部分地區有大暴雨。

當中，廣東南部、廣西西部和東南部、雲南東南部等地的部分地區有大暴雨，約100至180毫米。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量20至50毫米，局部地區可能超過60毫米，也可能會有雷暴大風等強對流天氣。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110511