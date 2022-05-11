陸委會駁阻快篩進口 批北京藉防疫分化統戰

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（中央社記者沈朋達台北11日電）對於中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說台灣政府阻擋大陸提供COVID-19快篩試劑，陸委會表示，沒有以政治力阻擋進口，陸方藉防疫物資分化統戰，台人都已看清其兩面手法。

大陸委員會11日晚間以書面方式表示，對於進口快篩試劑乙事，政府已多次公開說明，快篩試劑屬於特定醫療器材，進口規定與審查早有明文規定，可檢附相關技術性資料向主管機關申請，並無所謂的「政治力」阻擋快篩試劑進口。

陸委會說，目前政府也持續在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，尋找合法進口來源，以達到快篩試劑價穩量足的目標，盡量滿足台人對快篩試劑的需求。

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陸委會表示，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，維護自我健康安全，以達到正常生活、穩控疫情。「陸方這種藉台灣疫情升溫之際，藉由防疫物資進行分化統戰、政治掛勾的操作行為已不是首例，相信台人都能看清其兩面手法」。

朱鳳蓮11日在中國國務院台灣事務辦公室的例行記者會中宣稱，大陸方面願為台人提供防疫急需的物資和疫苗試劑，「民進黨當局」從來都在阻擋拒絕；又稱願積極協助台灣有關企業機構對接大陸相關生產企業，洽商採購快篩試劑。（編輯：楊昇儒）1110511